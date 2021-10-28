Вложения РЭО в обработку ТКО в ХМАО и Самарской области составят 440 млн рублей

Вложения Российского экологического оператора (РЭО) в модернизацию завода, который обрабатывает твердые коммунальные отходы (ТКО) в Самарской области, должны составить 270 миллионов рублей. И еще 170 миллионов рублей РЭО направит на новый мусороперерабатывающий комплекс в Ханты-Мансийском автономном округе.

Как сообщает tass.ru, по информации гендиректора РЭО Дениса Буцаева, вложения оператора в первый этап проекта в Самарской области предусмотрены на сумму в 270 миллионов рублей. Сначала предстоит провести модернизацию объекта, который займется обработкой ТКО. Его расчетная мощность должна составить 300 тысяч тонн. На втором этапе нужно будет построить объект, задачей которого является дальнейшая утилизация отходов. Финансироваться данный проект будет с участием РЭО. Для этого оператор привлечет одобренную ему российским правительством меру поддержки. Она предусмотрена в виде облигационного займа. Ранее члены наблюдательного совета РЭО решили одобрить участие оператора в софинансировании проектов, связанных с обработкой ТКО. Ему предстоит выкупать облигационные займы. После реализации проекта в Самарской области долю перерабатываемых отходов планируется увеличить в регионе на 60 процентов. В переработку должно уходить 37 процентов всего объема образующихся в области отходов. В абсолютных цифрах это должно составить 497 тысяч тонн. При том, что всего каждый год здесь появляется 1,3 миллиона тонн ТКО. Помимо этого, членами наблюдательного совета РЭО были утверждены условия сделки, которые предусматривают инвестиции оператора в ХМАО на сумму 170 миллионов рублей. Там должен появиться новый мусороперерабатывающий комплекс. На его оборудовании будут проходить обработку 35 тысяч тонн ТКО в год. Половина отходов будет утилизироваться. Начало работы завода запланировано на 2023 год. Всего этот проект обойдется в 750 миллионов рублей. По условиям 10-летнего облигационного займа от РЭО предусмотрена ставка 3,375 процента годовых. «После соглашения о намерении, которое мы подписали с инвестором в августе, последовало уже официальное решение», — пояснил Буцаев. Возведение нового комплекса, где будут обрабатываться отходы, является первым инвестиционным проектом в Югре, на который выделит средства РЭО. В виде меры поддержки здесь предусмотрен одобренный Правительством РФ выкуп облигаций. В течение последних нескольких месяцев комплекс в Югре является уже третьим проектом, куда вкладывает средства РЭО. В возведение еще двух заводов в Подмосковье будет вложено 2,9 миллиарда рублей. Старт реформированию отрасли обращения с отходами в РФ был дан 1 января 2019 года. К 2024 году в Россия должна обзавестись 220 новыми современными комплексами, где будет происходить обработка, размещение и утилизация отходов. При этом предусмотрена сортировка всех без исключения бытовых отходов. И лишь половина из них должна захораниваться.

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