В Сбере в комплексе решают вопросы благополучия коллектива

В Сбере в комплексе решают вопросы благополучия коллектива
В Сбере в комплексе решают вопросы благополучия коллектива
Вчера, 17:09ОбществоФото: wikipedia.org
По мнению старшего вице-президента, руководителя блока HR Сбера Натальи Дудиной, люди - и клиенты банка, и его сотрудники - являются главной ценностью. А в Сбере, в свою очередь, стараются выплачивать своим работникам достойную зарплату и дать возможность самореализоваться, сохраняя их здоровье во время пандемии.

Как сообщает regnum.ru со ссылкой на слова Дудиной, она в качестве главной ценности Сбера видит людей - его клиентов и работников.

«Мы комплексно подходим к вопросу благополучия нашей команды», - объясняет она. В первую очередь путем выплаты достойной зарплаты. В нынешнем году финансовое учреждение уже подняло ее своим сотрудникам в среднем на шесть процентов. В будущем году она должна увеличиться еще примерно на семь процентов. Окончательная цифра станет ясна в процессе утверждения бизнес-плана.

Еще у сотрудников есть возможность непрерывного учиться и самореализовываться. Они получают новые специальности, работают с наставниками, участвуют в волонтерских проектах.

Что немаловажно, в компании есть все необходимое, чтобы существовал баланс работы и личной жизни. В качестве примера она привела варианты частичной занятости, саббатикала, удаленки из других регионов России. А еще сотрудникам помогают быть продуктивными родителями.

Сегодня же, когда страна живет в условиях пандемии, главная забота Сбера - сохранить здоровье его команды.

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