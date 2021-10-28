В Сбере в комплексе решают вопросы благополучия коллектива

Как сообщает regnum.ru со ссылкой на слова Дудиной, она в качестве главной ценности Сбера видит людей - его клиентов и работников.
«Мы комплексно подходим к вопросу благополучия нашей команды», - объясняет она. В первую очередь путем выплаты достойной зарплаты. В нынешнем году финансовое учреждение уже подняло ее своим сотрудникам в среднем на шесть процентов. В будущем году она должна увеличиться еще примерно на семь процентов. Окончательная цифра станет ясна в процессе утверждения бизнес-плана.
Еще у сотрудников есть возможность непрерывного учиться и самореализовываться. Они получают новые специальности, работают с наставниками, участвуют в волонтерских проектах.
Что немаловажно, в компании есть все необходимое, чтобы существовал баланс работы и личной жизни. В качестве примера она привела варианты частичной занятости, саббатикала, удаленки из других регионов России. А еще сотрудникам помогают быть продуктивными родителями.
Сегодня же, когда страна живет в условиях пандемии, главная забота Сбера - сохранить здоровье его команды.