В Башкирии план по диспансеризации пациентов выполнен только на 61,9%

По данным за текущий год диспансеризацию в Башкирии прошло только 581 666 человек, что составляет 61,9% от общего плана. Тем временем у каждого десятого пациента при диспансеризации выявляются болезни, сообщает замминистра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов.

На данный момент в 2021 году диспансеризацию из запланированных 939 058 человек прошло только 581 666 человек, что составляет лишь 61,9%. Об этом на круглом столе в Курултае заявил замминистра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов. Известно, что в сентябре этого года региональный Минздрав приостановил диспансеризацию и профосмотры, исключение составила лишь углубленная диспансеризация для пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Помимо этого, замминистра отметил, что в текущем году почти у каждого 10 прошедшего диспансеризацию пациента, а именно у 51 044, были обнаружены следующие заболевания: системы кровообращения, органов пищеварения, органов дыхания. Ранее мы писали о предложении главного врача поликлиники № 43 в Уфе Руслана Ахмадуллина сделать платным лечение для некоторых пациентов. Мотивировал свою идею мужчина тем, что пациенты, которые подолгу не появляются в поликлиниках, своевременно не проходят и диспансеризацию. В том время как ответственность за ее это ложится на сотрудниках больницы. В частности, Ахмадуллин отметил, что по результатам диспансеризации обнаруживаются тяжелые болезни, такие как болезни сердца, сахарный диабет, рак и туберкулез, которые впоследствии уже могут стать причиной инвалидности и ранней смерти, также лечение болезней в запущенном виде требует тяжелой терапии, для которой, по словам главврача, необходимы существенные денежные и кадровые затраты.

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