В Башкирии опять дорожают яйца и овощи

В Башкирии опять дорожают яйца и овощи
В Башкирии опять дорожают яйца и овощи
Вчера, 09:26ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
Цены выросли на яйца, огурцы и помидоры. Также Башстат сообщил о повышении цен на мясные детские консервы и маргарин.

С 18 по 25 октября подорожали яйца, огурцы и помидоры. Цены выросли на 3,5%, 16,8% и 11,3%. В среднем стоимость яиц составляет 71,71 рубль, огурцы - 127,15 рублей и помидоры - 145,50 рублей. Данные опубликованы на сайте Башстата.

Помимо овощей и яиц в регионе подорожали мясные консервы детского питания на 2,8% и маргарин на 3,4%.

Подешевели варено-копченые и полукопченые колбасы и детские фруктовые консервы. В среднем цены упали на 4,2% и 3%.

Ранее сообщалось, что за прошлый месяц картофель в Башкирии подорожал на 13%, с начала года цена выросла на 44,7%. Об этом сообщили на сайте Башстата.

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