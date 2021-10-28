Участники InterComm награждены дипломами «Международное признание»

Участники InterComm награждены дипломами «Международное признание»
Участники InterComm награждены дипломами «Международное признание»
Вчера, 22:55Общество
В Москве объявили победителей и призеров XII Международной премии в области корпоративных коммуникаций InterComm 2021. В каждой из четырнадцати конкурсных номинаций были озвучены названия проектов и организаций, занявших первые, вторые и третьи места.

Специальные дипломы «Международное признание» от InterComm и IoIC получили проекты «Коронакризис как триггер для позитивных изменений и золотое время внутрикома», «Мы — Полюс!» и PM SHOP онлайн-магазин корпоративного мерча — СТАТУСКВО. Еще три проекта получили награды от жюри, сообщает bel.ru.

В номинации «Точка роста» победила компания МТС с образовательной платформой «Корпоративный университет МТС». В номинации «Работа мечты» на первое место вышел IEK GROUP со своим проектом EK GROUP FUTURE CHALLENGE — для обучения подростков рабочим специальностям. Лидерами премии также стали: «Сервисный портал. Управление коммуникациями», спартакиада от компании «Металлоинвест», благотворительный проект компании «Сервье», документальный театр «Картины военных лет» и др. В номинации «Медиа» первое место занял подкаст «Не в лом», а в секции «Люди и технологии» — «Цифровой Норникель»: коммуникационная программа в поддержку корпоративной образовательной программы по развитию цифровых компетенций и цифровой грамотности.

Одним из информационных партнеров премии InterComm 2021 стал холдинг 1MI.

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