ЦБ РФ заявил, что планирует регулировать только доли кредитов с высоким риском

ЦБ РФ заявил, что планирует регулировать только доли кредитов с высоким риском
ЦБ РФ заявил, что планирует регулировать только доли кредитов с высоким риском
Вчера, 10:50ОбществоФото: pixabay.com
Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила о том, что ЦБ РФ не собирается ужесточать ограничения на выдачу кредитов.

По информации iz.ru, ранее группа депутатов внесла в палату законопроект о праве Центрального Банка РФ вводить прямые количественные ограничения на выдачу ряда ссуд. Иными слова у Банка России появится возможность ограничивать количество потребительских кредитов и займов, кроме ипотеки и автомобильных кредитов.

Кроме того, Юдаева отметила, что ЦБ РФ будет регулировать лишь доли кредитов с высоким риском из-за несовершенности способов получения информации о доходе и измерителей доходов. При этом кредиты с наименьшими риском такие изменения не коснутся.

Также ЦБ РФ поднял вопрос о вводе ограничений на выдачу кредитов для людей с долгами. Напомним, что регулятор ждет решение данного вопроса на законодательном уровне, начиная с 2019 года.

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