Реалити-шоу «Улица» собрало 12 млн просмотров

Каждый выпуск «Улицы» проходит в формате уличного батла: музыканты играют вживую на центральных улицах Москвы и соревнуются по принципу плей-офф. Проигравший выбывает — никаких вторых шансов и времени на раскачку. Кто достоин пройти в следующий этап, выбирают только зрители битвы: в шоу нет звёздного жюри. В «Улице» нет и постоянных ведущих: их место занимают приглашённые артисты. Первый выпуск шоу открыла группа «кис-кис», второй — группа «ХЛЕБ». В следующих сериях выступят Даня Милохин, Эльдар Джарахов, Noize MC, Мари Краймбрери, Найк Борзов, группа PIZZA и другие.