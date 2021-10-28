Онлайн-бюджет, плато COVD-19 и платное лечение для некоторых. Итоги дня в Башкирии

Онлайн-бюджет, плато COVD-19 и платное лечение для некоторых. Итоги дня в Башкирии
Онлайн-бюджет, плато COVD-19 и платное лечение для некоторых. Итоги дня в Башкирии
Вчера, 21:07ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Чем запомниться уходящий день, 28 октября, жителям республики?

В очередной раз удивила правящая партия – «Единая Россия» не поддержала отмену коммунальных платежей для ветеранов в Башкирии. Члены партии КПРФ вынесли инициативу об отмене коммунальных платежей для ветеранов. Исполком «Единой России» Башкирии считает, что «деньги для ветеранов — не главное». Он отметил, что средняя пенсия у ветеранов в среднем 70 тысяч.

Совсем близко внезапные каникулы, во время которых по традиции отдыхают бюджетные учреждения, однако многие работать все же будут, несмотря на выходные, поэтому в детских садах Уфы дежурные группы будут работать с 1 по 3 ноября.

Власти Башкирии закупают сувенирные часы за 2,2 миллиона рублей, чиновники затеяли приобрести 16 видов мужских и женских сувенирных часов за 2,2 миллиона рублей. Средства будут выделяться из бюджета республики. Информация о тендере представлена на сайте Госзакупок. Такие сувениры придутся по нраву всем.

В Башкирии уже три дня не фиксируют новых COVID антирекордов, а Роспотребнадзор уже сообщил, что динамика по заболеваемости COVID-19 в Башкирии отсутствует. Выводы об отсутствие динамики были сделаны на основе данных за прошлую неделю.

Берегите здоровье и своевременно проверяйтесь, а то врачи предложили ввести платное лечение для тех пациентов, которые давно не появлялись в поликлиниках и, соответственно, не проходили диспансеризацию. Именно по результатам диспансеризации могут обнаружится тяжелые болезни, сообщает главный врач поликлиники № 43 в Уфе Руслан Ахмадуллин. Тем временем в Башкирии план по диспансеризации пациентов выполнен только на 61,9%.

Сразу две новости о подорожании цен. С 25 ноября на девяти популярных автобусных маршрутах Уфы вырастет стоимость проезда. Также с 1 ноября в детских садах Уфы вырастет родительская плата.

Завершим список важной новостью – больницы в период выходных дней, а именно с 30 октября по 7 ноября, будут работать по отдельному графику. Между тем, плановая госпитализация, пункты вакцинации, травмпункты и бригады сокрой будут работать в обычном режиме.

Сегодня в Башкирии назвали сроки общественных онлайн-слушаний по бюджету на 2023-2024 годы. Жителям Башкирии предлагают принять в них участие, а именно направлять предложения и вопросы в Курултай посредством электронной почты в период с 11 до 17 ноября.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы