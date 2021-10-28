Онлайн-бюджет, плато COVD-19 и платное лечение для некоторых. Итоги дня в Башкирии

В очередной раз удивила правящая партия – «Единая Россия» не поддержала отмену коммунальных платежей для ветеранов в Башкирии. Члены партии КПРФ вынесли инициативу об отмене коммунальных платежей для ветеранов. Исполком «Единой России» Башкирии считает, что «деньги для ветеранов — не главное». Он отметил, что средняя пенсия у ветеранов в среднем 70 тысяч.
Совсем близко внезапные каникулы, во время которых по традиции отдыхают бюджетные учреждения, однако многие работать все же будут, несмотря на выходные, поэтому в детских садах Уфы дежурные группы будут работать с 1 по 3 ноября.
Власти Башкирии закупают сувенирные часы за 2,2 миллиона рублей, чиновники затеяли приобрести 16 видов мужских и женских сувенирных часов за 2,2 миллиона рублей. Средства будут выделяться из бюджета республики. Информация о тендере представлена на сайте Госзакупок. Такие сувениры придутся по нраву всем.
В Башкирии уже три дня не фиксируют новых COVID антирекордов, а Роспотребнадзор уже сообщил, что динамика по заболеваемости COVID-19 в Башкирии отсутствует. Выводы об отсутствие динамики были сделаны на основе данных за прошлую неделю.
Берегите здоровье и своевременно проверяйтесь, а то врачи предложили ввести платное лечение для тех пациентов, которые давно не появлялись в поликлиниках и, соответственно, не проходили диспансеризацию. Именно по результатам диспансеризации могут обнаружится тяжелые болезни, сообщает главный врач поликлиники № 43 в Уфе Руслан Ахмадуллин. Тем временем в Башкирии план по диспансеризации пациентов выполнен только на 61,9%.
Сразу две новости о подорожании цен. С 25 ноября на девяти популярных автобусных маршрутах Уфы вырастет стоимость проезда. Также с 1 ноября в детских садах Уфы вырастет родительская плата.
Завершим список важной новостью – больницы в период выходных дней, а именно с 30 октября по 7 ноября, будут работать по отдельному графику. Между тем, плановая госпитализация, пункты вакцинации, травмпункты и бригады сокрой будут работать в обычном режиме.
Сегодня в Башкирии назвали сроки общественных онлайн-слушаний по бюджету на 2023-2024 годы. Жителям Башкирии предлагают принять в них участие, а именно направлять предложения и вопросы в Курултай посредством электронной почты в период с 11 до 17 ноября.