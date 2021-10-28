Онлайн-бюджет, плато COVD-19 и платное лечение для некоторых. Итоги дня в Башкирии

Берегите здоровье и своевременно проверяйтесь, а то врачи предложили ввести платное лечение для тех пациентов, которые давно не появлялись в поликлиниках и, соответственно, не проходили диспансеризацию. Именно по результатам диспансеризации могут обнаружится тяжелые болезни, сообщает главный врач поликлиники № 43 в Уфе Руслан Ахмадуллин. Тем временем в Башкирии план по диспансеризации пациентов выполнен только на 61,9%.