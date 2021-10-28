Минздрав призвал жителей Башкирии провести нерабочие дни дома, чтобы снизить риски

28 октября, в преддверии нерабочих дней жителям Башкирии напомнили о стабильном приросте смертей и сохраняющемся риске, несмотря на выход на условное плато по заболеваемости, о котором сообщила глава Роспотребнадзора по Башкирии.

30 октября в Башкирии, как и по всей России начнутся нерабочие дни, которые объявили по всей России с 30 октября по 7 ноября. При этом эпидемиологическая ситуация в Башкирии продолжает быть напряженной, несмотря на выход региона на условное плато. Однако это не значит, что ситуация нормализуется. В Роспотребнадзоре текущую ситуацию назвали тревожной. Министерство здравоохранения Башкирии призывает жителей республики провести нерабочие дни дома, для того чтобы минимизировать контакты, а значит свести риск заражения к минимуму. В контексте этого нельзя не упомянуть и то, что во время выходных дней в Башкирии будет действовать запрет мест скопления людей без сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании. Однако нельзя не напомнить и о том, что сразу после объявления каникул, турагенты сообщали о резко возросшем спросе на зарубежные курорты.

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