Минздрав призвал жителей Башкирии провести нерабочие дни дома, чтобы снизить риски

Минздрав призвал жителей Башкирии провести нерабочие дни дома, чтобы снизить риски
Минздрав призвал жителей Башкирии провести нерабочие дни дома, чтобы снизить риски
Вчера, 14:31ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
28 октября, в преддверии нерабочих дней жителям Башкирии напомнили о стабильном приросте смертей и сохраняющемся риске, несмотря на выход на условное плато по заболеваемости, о котором сообщила глава Роспотребнадзора по Башкирии.

30 октября в Башкирии, как и по всей России начнутся нерабочие дни, которые объявили по всей России с 30 октября по 7 ноября. При этом эпидемиологическая ситуация в Башкирии продолжает быть напряженной, несмотря на выход региона на условное плато. Однако это не значит, что ситуация нормализуется. В Роспотребнадзоре текущую ситуацию назвали тревожной.

Министерство здравоохранения Башкирии призывает жителей республики провести нерабочие дни дома, для того чтобы минимизировать контакты, а значит свести риск заражения к минимуму.

В контексте этого нельзя не упомянуть и то, что во время выходных дней в Башкирии будет действовать запрет мест скопления людей без сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании. Однако нельзя не напомнить и о том, что сразу после объявления каникул, турагенты сообщали о резко возросшем спросе на зарубежные курорты.

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