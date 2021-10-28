Минздрав Башкирии опубликовал график работы больниц в период нерабочей недели

Больницы в период выходных дней, а именно с 30 октября по 7 ноября, будут работать по отдельному графику. Между тем, плановая госпитализация, пункты вакцинации, травмпункты и бригады сокрой будут работать в обычном режиме, сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии.

Известно, что медицинские учреждения в республике из-за праздничных дней и нерабочей недели не будут работать с 30 по 31 октября, а также с 4 по 7 ноября. В остальные дни: 1 и 2 ноября больницы будут работать по графику выходного дня, а 3 ноября — рабочий день сокращается только на 1 час. Что касается учреждений, где оказывается первичная медико-санитарная помощь, то, как сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии, работать они будут по следующему графику: 30 октября и 6 ноября — по графику субботы, а именно с 8 утра до 5 вечера. Вызовы, в том числе и не отложные, будут приниматься до 16:00. 31 октября и 7 ноября — будет работать кабинет кабинета неотложной медицинской помощи, вызовы будут приниматься с 08:00 до 16:00. 4 ноября — с 08:00 до 17:00, вызовы также будут приниматься до 16:00. 5 ноября — график рабочего дня. Исключения составляют специализированные учреждения. Между тем, вне зависимости от нерабочих дней и праздников плановая госпитализация будет проходит согласно графику. Далее, пункты вакцинации от COVID-19 работают ежедневно без перерывов с 8 утра до 8 вечера. Круглосуточно работать продолжат стационары, ковид-госпитали, бригады скорой медицинской помощи, травмпункты, а также дежурные службы медицинских организаций.

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