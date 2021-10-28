Как централизация лабораторий в Башкирии повлияет на медперсонал и пациентов

Как централизация лабораторий в Башкирии повлияет на медперсонал и пациентов
Как централизация лабораторий в Башкирии повлияет на медперсонал и пациентов
Вчера, 16:54ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Информацию о том, что в Башкирии будут реорганизовывать медицинскую лабораторную службу, Минздрав Башкирии сообщал еще в 2020 году. Связывают это с тем, что пациенты смогут сдать значительно больше анализов, также повысится и точность результатов. Между тем медперсонал боятся потерять работу, сообщает издание «КП-Уфа».

Известно, что в Уфе в результате реорганизации останется только две центральные лаборатории, в которые будут отправляться биоматериалы на анализ — это РКБ им. Куватова и ГКБ № 13. Однако медперсонал лабораторных служб боится, что из-за реорганизации может потерять работу.

— Нам ничего толком не объяснили, сколько лаборантов будут работать там, и есть ли у лаборантов из других больниц риск потерять работу. Как вообще будут набирать кадры в эти централизованные лаборатории, а главное — что будет с нами? Чем теперь мы будем заниматься, только лишь забором биоматериала? Есть ли вероятность, что с этой централизацией половину наших лаборантов могут попросить на выход? Знаете, в наше время не так-то просто найти новую работу, а ведь у нас всех семьи, дети, — сообщает сотрудник БСМП изданию «КП-Уфа».

Между тем, в Минздрав Башкирии информацию о централизации лабораторий предоставил еще в прошлом 2020 году. Тогда ведомство объяснило, что пункты забора останутся в каждой медицинской организации, а сам проект централизации осуществляется уже в 29 субъектах РФ. Также отмечается, что для пациентов мало что изменится: сдавать анализы и забирать их результаты также нужно будет по месту жительства, однако сами результаты будут намного точнее. Это связано с новым высокоточным оборудованием, на котором будут проводиться все необходимые исследования.

— Если в обычной поликлинике ранее были доступны только около 60 видов анализов, теперь их количество вырастет до 400. Это поможет сократить походы в платные медучреждения. Кроме того, если раньше результаты некоторых исследований (например, на гормоны или онкомаркеры) приходилось долго ждать, то благодаря централизации эти исследования будут выполняются день в день, — заявили в региональном Минздраве.

К тому же анализы будут храниться в поликлинике еще 72 часа. Так, в случае возникновения вопросов исследование биоматериала можно будет провести повторно. Отмечается и то, что результаты будут приходить пациентам на мобильные телефоны.

Что касается сотрудников лабораторий, то в Минздраве на вопрос о рисках потери работы заявили, что утвержденного документа по реорганизации и централизации именно уфимских лабораторий еще нет и находится данный вопрос пока только на рассмотрении. Следовательно, все городские лаборатории как в больницах, так и в поликлиниках на данный момент продолжают работать в штатном режиме.

Тем временем, заведующая централизованной клинико-диагностической лабораторией второго уровня ГКБ № 13 Светлана Музюкова заявила, что централизация лабораторий начнется уже с 1 января 2022 года. К тому же оборудование для исследований биоматериалов в ГКБ № 13 было обновлено.

— В лаборатории ГКБ № 13 полностью поменялось оборудование — теперь это высокоточные и высокопроизводительные анализаторы. С февраля 2020 года произошло поэтапное присоединение лабораторий, выполняющих плановое исследование, — рассказала Музюкова.

Также женщина отметила, что реорганизация лабораторий во многом облегчит сдачу анализов для самих пациентов, так как все результаты будут находиться в единой базе. Следовательно, доступ к ним будет у каждого врача вне зависимости от медучреждения.

Известно, что штат сотрудников централизованной лаборатории не изменился.

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