«Фашисты среди нас»: как проходил решающий суд уфимцев по иску против главы Башкирии

27 октября суд вынес решение по иску против главы республики. Суд решил отказать в удовлетворении иска, в котором указывается просьба отменить некоторые пункты в антиковидном указе Главы. На суде уфимцы вели себя достаточно вызывающе.

Сегодня, 27 октября, продолжилось заседание против главы республики. Суд принял решение отказать в удовлетворении иска, в котором указывается просьба отменить некоторые пункты в указе главы № 111. На заседании были слушатели, которым неоднократно делали замечания по поводу разговоров в зале. Некоторые из присутствующих перебивали судью, выкрикивали с места, чем показывали полное неуважение к суду и к сторонам процесса. Также слушателей просили соблюдать масочный режим и не комментировать вслух всё происходящее. Во время прений представитель истцов Юсупова зачитывала исследования о том, что с увеличением количества вакцинированных число заболевших и умерших резко возросло. По ее словам, в некоторых странах рост заболевших увеличился в два раза. Также Юсупова назвала пандемию коронавируса «пандемическим театром» и выразила мнение, что вируса на самом деле не существует. — Я обращаюсь к совести участникам процесса. Этот иск поможет защитить наши права. Это только начало того, что собираются с нами делать, далее начнется цифровой лагерь. Вспомните, ведь когда начинался фашизм, Сталин не верил, что на нашу страну нападут. Сейчас фашисты уже среди нас, — эмоционально высказалась Юсупова. После этих слов слушатели начали аплодировать, а судья попросила представительницу прекратить работать на публику и соблюдать установленный порядок. Она подчеркнула, что обращаться нужно к суду, а не к слушателям. Во время прений Юсупова ссылалась на международные декларации, в том числе на Нюрнбергский кодекс, при этом ранее называла Роспотребнадзор иностранным агентом из-за того, что ведомство ссылается на данные Всемирной Организации Здравоохранения. Суд отказал в удовлетворении иска, в котором истцы просили признать недействительными требования в указе УГ-111 главы республики, касающиеся нахождения людей в общественных местах, а также предъявления «коронавирусных» документов. Если быть точнее, суд вынес решение отказать в удовлетворении административного искового заявления в части требования о признании недействующим пункта 12, приложения №2 Указа Главы Республики Башкортостан от 1 октября 2021 года №УГ-560. Решение в законную силу не вступило, суд обозначит причину отказа в решении по иску позднее. Представитель Роспотребнадзора в процессе прений перед вынесением решения акцентировала внимание суда на то, что слушатели смеялись и аплодировали во время процесса, в то время как врачи в красных зонах истощены и система здравоохранения перегружена. Будут ли истцы подавать апелляционную жалобу и продолжать отстаивать свое мнение в суде, участники процесса не уточнили. После оглашения решения слушатели вышли из зала суда и начали кричать прокурору и судебным приставам «Фашисты». Приставы попросили не повышать голос, так как в суде идут другие судебные процессы. Видео: Анастасия Денисенко Напомним, что 7 октября на первом судебном процессе выяснилось, что пункт 10.1 в указе Радия Хабирова о режиме повышенной готовности был отменен, именно его должны были обжаловать истцы. При оглашении результата заседания суд заявил, что ещё 9 сентября этот пункт стал недействительным, в связи с этим акт не может быть предметом судебной проверки. Стоит отметить, что после отмены пункта 10.1, который рассматривался в суде, появился пункт под номером 12 с практически такой же формулировкой.

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