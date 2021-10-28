"Единая Россия" единогласно поддержала проект бюджета до 2024 года в первом чтении

Единороссы единогласно поддержали проект бюджета на последующие три года в первом чтении в ходе заседания Госдумы РФ. Документ предусматривает финансирование инициатив народной программы ЕР и нацпроектов, а также выделение средств на выполнение президентских поручений.

В проекте бюджета заложена адресная поддержка 5 млн семей с детьми от 3 до 7 лет, родителей-одиночек с детьми от 8 до 17 лет и беременных женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации (в совокупности 2 трлн рублей), выплату материнского капитала (1,6 трлн рублей), улучшение жилищных условий семей с детьми (260 млрд рублей). Кроме того, документ предусматривает увеличение финансового довольствия военнослужащих и правоохранителей, а также инвестиции свыше 270 млрд в строительство и ремонт 8 тысяч медучреждений в рамках программы «Первичное звено для каждого», что положительно скажется на доступности оказания медпомощи населению. Об этом сообщает nashgorod.ru. В приоритете “Единой России” - реализация народной программы по развитию науки и образования. В ее рамках в строительство новых средних учебных заведений в регионах планируется вложить 500 млрд рублей. А еще предусмотрено финансирование создания в малых городах и сельских поселениях инфраструктуры для отдыха и занятий спортом, сноса ветхого жилья, освоения сельских территорий и ремонта автодорог. В бюджет заложено также финансирование индивидуального жилищного строительства, в том числе с учетом выдачи льготных кредитов на возведение частных домов. Также в числе первоочередных задач “Единой России” – поддержка занятости населения, малого и среднего бизнеса, включая самозанятых. На развитие туризма выделено более 170 млрд рублей. Как сообщает сайт ER.RU, бюджетом предусмотрена и поддержка проектов в сфере экологии: от 340 млрд рублей предполагается выделить на ликвидацию двух сотен свалок и 14 млрд на охрану лесов ежегодно. Отмечается, что парламентарии из “Единой России” работали над проектом бюджета совместно со специалистами профильных федеральных ведомств. «На днях президиум Государственного собрания Башкортостана примет решение о включении в повестку дня ближайшего пленарного заседания законопроекта о бюджете республики на 2022 год и плановый период. В процессе работы над законопроектом фракция «Единая Россия» будет настаивать на том, чтобы структура расходов бюджета соответствовала ключевым пунктам народной программы партии. Мы постараемся обеспечить, чтобы наиболее крупные суммы расходов были направлены на образование, здравоохранение, социальную политику, национальную экономику. Данный законопроект будет проходить процедуру общественных обсуждений. Принять участие в них сможет каждый. С учетом пандемии предусмотрен дистанционный формат обсуждений. Мы уверены, что результаты общественных обсуждений совпадут с инициативами нашей фракции, поскольку мы отстаиваем ту позицию, которая формировалась с учетом предложений жителей, в том числе нашей республики, направленных при формировании народной программы», - отметил заместитель председателя Государственного собрания - Курултай Республики Башкортостан, руководитель фракции «Единая Россия» Рустам Ишмухаметов.

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