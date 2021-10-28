Быстровозводимые COVID-госпитали в Сибае и Туймазах пообещали построить за 70 дней

Сегодня, 28 октября премьер-министр правительства региона Андрей Назаров осмотрел площадку под строительство инфекционного госпиталя в Туймазах и отметил, что здесь в Туймазах, как и в родном для Назарова Сибае, подобающим образом выбрано место под госпиталь, расположение удобно и с точки зрения логистики и с точки зрения подведения к ней инженерных коммуникаций.