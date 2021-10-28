Быстровозводимые COVID-госпитали в Сибае и Туймазах пообещали построить за 70 дней

Быстровозводимые COVID-госпитали в Сибае и Туймазах пообещали построить за 70 дней
Быстровозводимые COVID-госпитали в Сибае и Туймазах пообещали построить за 70 дней
Вчера, 19:30ОбществоИрина ДеревянчукФото: pravitelstvorb.ru
28 октября премьер-министр Башкирии Андрей Назаров побывал на площадке будущего госпиталя в Туймазах и назвал сроки сдачи объекта, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Сегодня, 28 октября премьер-министр правительства региона Андрей Назаров осмотрел площадку под строительство инфекционного госпиталя в Туймазах и отметил, что здесь в Туймазах, как и в родном для Назарова Сибае, подобающим образом выбрано место под госпиталь, расположение удобно и с точки зрения логистики и с точки зрения подведения к ней инженерных коммуникаций.

Как уже сообщал Mkset госпитали в Туймазах и в Сибае решено было оперативно извести из-за высокой нагрузки на больницы Октябрьского, Туймазов и Белебея. Новые госпитали должны снизить и без того высокую нагрузку на городские больницы.

Об этом 22 октября рассказал глава региона Радий Хабиров рассказал о планах построить дополнительные инфекционные больницы. Тогда он заявил, что новые госпитали появятся в Октябрьском и Сибае, сообщалось и то, что они будут работать для жителей рядом расположенных районов.

Озвучил Андрей Назаров и сроки возведения госпиталя в Туймазах, новый объект должен открыть свои двери через 50-70 дней, как собственно и госпиталь в Сибае.

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