Быстровозводимые COVID-госпитали в Сибае и Туймазах пообещали построить за 70 дней

Сегодня, 28 октября премьер-министр правительства региона Андрей Назаров осмотрел площадку под строительство инфекционного госпиталя в Туймазах и отметил, что здесь в Туймазах, как и в родном для Назарова Сибае, подобающим образом выбрано место под госпиталь, расположение удобно и с точки зрения логистики и с точки зрения подведения к ней инженерных коммуникаций.
Как уже сообщал Mkset госпитали в Туймазах и в Сибае решено было оперативно извести из-за высокой нагрузки на больницы Октябрьского, Туймазов и Белебея. Новые госпитали должны снизить и без того высокую нагрузку на городские больницы.
Об этом 22 октября рассказал глава региона Радий Хабиров рассказал о планах построить дополнительные инфекционные больницы. Тогда он заявил, что новые госпитали появятся в Октябрьском и Сибае, сообщалось и то, что они будут работать для жителей рядом расположенных районов.
Озвучил Андрей Назаров и сроки возведения госпиталя в Туймазах, новый объект должен открыть свои двери через 50-70 дней, как собственно и госпиталь в Сибае.