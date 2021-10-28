Абрамченко: Зеленые облигации — необходимый финансовый инструмент

ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) заявил о планах по выпуску облигаций на общую сумму в 100 миллиардов рублей. Такие ценные бумаги станут доступны большому кругу инвесторов. Заемные средства, полученные в итоге, будут направлены на стимулирование отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

О возможностях по реализации новой инициативы рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, пишет karelinform.ru. Он отметил, что наблюдательный совет оператора уже поддержал предложенную программу выпуска зеленых облигаций. Вице-премьер России Виктория Абрамченко, в свою очередь, рассказала, что в рамках действия данной программы будет проходить финансирование проектов по возведению и эксплуатации объектов обращения с ТКО. До 2024 года планируется запустить в работу 800 новых предприятий. Часть из них будет построена на средства, полученные в рамках действия облигационной программы. По словам вице-премьера, в текущем году российское правительство утвердило для РЭО такую меру поддержки отрасли. Теперь от публично-правовой компании потребуется выйти на биржу. Продажа инвесторам зеленых облигаций станет необходимым финансовым инструментом для реализации новых проектов в сфере обращения с ТКО. Участие большого числа инвесторов послужит в целях самостоятельного развития отрасли и запуска экономики замкнутого цикла. Денис Буцаев указывает, что для реализации основных целей национального проекта «Экология» РЭО должен привлечь в отрасль не менее 350 миллиардов рублей инвестиционных средств. Для того чтобы найти необходимое инвестирование, оператор планирует выпустить облигации на сумму 100 миллиардов рублей. Обеспечение реализации инвестпроектов средствами, полученными благодаря выпуску ценных бумаг ППК «РЭО», позволит до конца 2024 года построить ряд новых заводов по обработке ТКО мощностью до 6,9 миллиона тонн в год и предприятий по утилизации мусора мощностью до 2,3 миллиона тонн в год. После того как новая программа будет зарегистрирована Центробанком РФ, РЭО начнет выпускать отдельные виды облигаций для реализации конкретных проектов в рамках данной программы. Планирующийся выпуск предназначается для большого круга инвесторов, в число которых могут войти как юридические, так и физические лица. Предполагается, что каждый сможет выкупить ценные бумаги ППК «РЭО» и сделать свой личный вклад в модернизацию «мусорной» реформы в конкретном регионе России. Стоит отметить, что все займы получат обязательства по реализации конкретных проектов. В их числе планируется создавать инвестиционные соглашения, концессионные соглашения и коммерческие инициативы по запуску новых объектов в сфере обращения с ТКО. Все проекты получат гарантии от региональных властей или крупных компаний. Каждый облигационный выпуск будет находиться в обороте до 12 лет.

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