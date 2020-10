Чешская республика снова закрыла въезд на свою территорию для туристов из других стран.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на данные российской ассоциации туроператоров, с 22 октября запрещены поездки в Чехию с целью туризма и для встречи с друзьями. Те, кто все же прибывает в республику из-за крайней необходимости, обязаны соблюдать строгие меры карантина. Ограничения введены до 3 ноября и могут быть потом продлены. Также приостановлена работа Консульского отдела посольства Чешской Республики в столице России.

