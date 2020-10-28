Заболевшие COVID-19 жители Башкирии смогут временно оставить детей в центре «Семья»

Как сообщили в Минтруда республики, для временного размещения ребенка или детей в «Семье» родителю необходимо лично или через лечащего врача обратиться в службу семьи (список по ссылке), социальный приют или орган опеки и попечительства. При плановой госпитализации родителя нужно будет собрать небольшой пакет документов, в том числе заявление на предоставление социальных услуг и документ, подтверждающий факт, что семья нуждается в помощи (направление на госпитализацию, командировочный лист и т.д.).