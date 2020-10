Заболевшие COVID-19 жители Башкирии смогут временно оставить детей в центре «Семья»

В случае госпитализации родителей или опекунов за детьми присмотрят педагоги и специалисты.

В Башкирии появилась возможность временно отдать ребенка старше трех лет в центры «Семья». Вариант размещения детей в госцентрах удобен при экстренной или плановой госпитализации их родителей или опекунов или когда у взрослых нет возможности лечь в больницу вместе с ребенком. Как сообщили в Минтруда республики, для временного размещения ребенка или детей в «Семье» родителю необходимо лично или через лечащего врача обратиться в службу семьи (список по ссылке), социальный приют или орган опеки и попечительства. При плановой госпитализации родителя нужно будет собрать небольшой пакет документов, в том числе заявление на предоставление социальных услуг и документ, подтверждающий факт, что семья нуждается в помощи (направление на госпитализацию, командировочный лист и т.д.). Минтруда заверил, что в детском учреждении ребенок будет находиться на полном государственном обеспечении. Ему будут доступны шестиразовое питание, одежда, обувь по возрасту и сезону. Дети школьного возраста смогут продолжить учебу в центре «Семья». В ведомстве подчеркнули, что обо всех перемещениях ребенка и его состоянии родителю или опекуну будет сообщать врачи или представители детского учреждения. Общаться с ребенком можно будет по телефону. После выписки из лечебного учреждения родители или опекуны тут же смогут забрать ребенка домой.

