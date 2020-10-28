В Уфе осудили родителей, которые не кормили и не купали своих детей

В Уфе осудили родителей, которые не кормили и не купали своих детей

Вчера, 16:31ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Мировой судья по Орджоникидзевскому району города Уфы вынес приговор двум молодым родителям, которые жестоко обращались со своими малолетними детьми. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

В ходе прокурорских проверок и судебных разбирательств выяснилось, что мужчина и женщина имели двоих сыновей 8 и 10 лет. В квартире, которой они жили всей семьей, не было горячей воды и продуктов питания. Сами дети спали без постельного белья на маленькой детской кроватке. Более того, родители не устроили своих чад в детский и не обращались в больницу, если им была необходима медицинская помощь.

В начале этого года мальчиков изъяли из семьи. Теперь они живут в детском доме. Мужчина и женщина ограничены в родительских правах, а в наказание за жестокое обращение суд приговорил их к 180 часам обязательных работ.

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