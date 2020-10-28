В Уфе осудили родителей, которые не кормили и не купали своих детей

В ходе прокурорских проверок и судебных разбирательств выяснилось, что мужчина и женщина имели двоих сыновей 8 и 10 лет. В квартире, которой они жили всей семьей, не было горячей воды и продуктов питания. Сами дети спали без постельного белья на маленькой детской кроватке. Более того, родители не устроили своих чад в детский и не обращались в больницу, если им была необходима медицинская помощь.