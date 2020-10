В 2020 году в России снизилось количество правонарушений, совершенных детьми и подростками.

Газета “Известия” сообщает, что по данным, предоставленным МВД, в текущем году снизился уровень детской и подростковой преступности. В период с января по сентябрь правоохранители задержали больше 651 тысячи преступников, среди которых больше 24 тысяч - дети и подростки. При этом данный показатель на десять процентов ниже, чем за аналогичный период предыдущего года.

