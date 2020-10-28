В России предложили ввести систему начисления пенсий по «рангам»

По тем же рангам было предложено и индексировать пенсии — с учетом текущей экономической ситуации. Также Сергей Калашников напомнил об опыте СССР по отчислению 1% с зарплат работников в счет их будущих пенсий. Он считает, что это успешный опыт и такой подход стоит вернуть, чтобы не только работодатели делали отчисления в Пенсионный фонд, но и сами сотрудники.