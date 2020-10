За последние сутки на двадцати территориях Прикамья зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом.

Издание PERM.ru сообщает, что наибольшее количество новых случаев коронавируса зарегистрировано в Перми - здесь медики выявили сто зараженных. В Пермском крае зафиксировали двенадцать новых случаев, а еще восемь пациентов в Березниках. По четыре новых случая выявили в Чайковском, Верещагино и Краснокамске. В других районах зарегистрировали по три, два и одному новому случаю.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter