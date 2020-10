В Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончался ещё один человек, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

В России подтверждено 346 летальных исходов от Covid-19, один из которых — в Башкирии. Максимальное количество смертей зафиксировано в Москве (75) и Санкт-Петербурге (57). С начала пандемии в республике от Covid-19 умер 51 житель. Напомним, вчера глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности. Согласно новой редакции, в республике усиливаются масочный режим и дезинфекция помещений, которые будут контролировать госорганы.

