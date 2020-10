В Башкирии выявлено 86 новых случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки Covid-19 выявили у 86 жителей Башкирии. Об этом рассказал портал «Стопкоронавирус.рф».

В России зарегистрировано 16 202 случая заболевания коронавирусом. В данное время 357 652 пациента находятся под медицинским наблюдением. Из медучреждений по выздоровлению выписан 12 361 человек, из которых 61 — в Башкирии. От коронавируса скончались 346 пациентов. В Башкирии также зарегистрирована одна смерть. Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о болезни мэра Уфы Ульфата Мустафина. По его словам, градоначальник находится в тяжёлом состоянии. Сначала у Ульфата Мустафина диагностировали пневмонию, а позже — Covid-19.

