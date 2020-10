В Башкирии суд принял иск осужденного за чужое преступление 60 лет назад пенсионера

Уже более 60 лет Фаткулла Исхаков пытается доказать свою невиновность в страшном преступлении. 30 октября 2020 года Стерлибашевский межрайонный суд наконец рассмотрит жалобу пенсионера о пересмотре приговора. Об этом сообщил правозащитник Александр Войцех.

Напомним, Фаткулла Исхаков был признан виновным за покушение на убийство. Тогда, в возрасте 22 лет, он попал в тюрьму на 15 лет. После этого всю свою жизнь мужчина пытается доказать свою невиновность. При этом, за годы борьбы за свои права, все свидетели по этому делу изменили свои показания, а в 2012 году действительно виновный человек сам признался в содеянном. Несмотря на все факты, Верховный суд Башкирии не стал отменять приговор, но в то же время признал незаконным решение прокурора, который прекратил производство дела ввиду вновь открывшихся обстоятельств. Напоминим, от безысходности осенью 2019 года 82-летний пенсионер объявил голодовку у здания прокуратуры Уфы. Более четырех дней подряд он находился рядом со зданием ведомства с плакатом в руках. На нем было написано «Вы ждете моей смерти? Тогда я умру здесь!». Однако и это не решило проблему. В прокуратуре ему лишь посоветовали записаться на прием и оставить обращение.

