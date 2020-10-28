В Башкирии суд принял иск осужденного за чужое преступление 60 лет назад пенсионера

Напомним, Фаткулла Исхаков был признан виновным за покушение на убийство. Тогда, в возрасте 22 лет, он попал в тюрьму на 15 лет. После этого всю свою жизнь мужчина пытается доказать свою невиновность. При этом, за годы борьбы за свои права, все свидетели по этому делу изменили свои показания, а в 2012 году действительно виновный человек сам признался в содеянном.