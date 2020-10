Госкомитет по жилищному и строительному надзору Башкирии с начала пандемии проводит проверки по соблюдению мер безопасности против распространения коронавируса.

По результатам рейдов с начала пандемии строители и управляющие компании оштрафованы на 203 тысячи рублей. Инспекторы за семь месяцев проверили 766 жилищных организаций и более 4,5 тысяч многоквартирных домов. Поэтому в отношении управляющих компаний составлено 308 протоколов. После проверки более 700 стройплощадок, инспекторами было составлено 108 протоколов. По решению суда оштрафованы 28 организаций на общую сумму 203 тысячи рублей. Остальные отделались предупреждением.

