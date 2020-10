По данным Башстата, в республике на 100 бабушек и дедушек приходится 97 внуков. Это говорит о снижении рождаемости детей и о том, что жительницы Башкирии начали позже рожать.

Известно, что 30 лет назад суммарный коэффициент рождаемости составлял 2,2 ребенка на одну жительницу Башкирии. А по данным 2019 года число сократилось до 1,5. По мнению экспертов, изменился и возраст материнства. Если раньше женщины заводили первого ребенка в среднем в 23 года, то сейчас они предпочитают рожать только к 26 годам. Что касается бабушек, в 1990 году внуками обзаводились женщины в возрасте старше 46 лет. А по данным 2019 года бабушками становятся не ранее 52 лет.

