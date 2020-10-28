В Башкирии девочка с деформированным черепом начала ходить в детский сад

Волонтеры рассказали об этой девочке и семье в социальных сетях. Они жили в ветхом доме и не могли устроить Софью в детский сад из-за проблем со здоровьем. После этого история распространилась в СМИ, а позже о ней узнал глава Башкирии Радий Хабиров. Чиновники помогли семье улучшить жилищные условия, а в больницах республики девочке провели несколько операций.