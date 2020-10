В Башкирии девочка с деформированным черепом начала ходить в детский сад

Девочка с необычной внешностью Софья Гизатуллина, наконец-то, принята в муниципальный детский сад. Об этом сообщили волонтеры в социальный сетях.

Трехлетняя Софья, по словам волонтеров, в детском саду чувствует себя хорошо, всех обнимает, сама кушает и ходит в туалет. Напомним, республика узнала об уникальной Софье Гизатуллиной в начале 2020 года. Девочка родилась с большим числом аномалий – у нее была деформирована голова, срослись пальцы на руках и ногах, а на лице – так называемая волчья пасть. Волонтеры рассказали об этой девочке и семье в социальных сетях. Они жили в ветхом доме и не могли устроить Софью в детский сад из-за проблем со здоровьем. После этого история распространилась в СМИ, а позже о ней узнал глава Башкирии Радий Хабиров. Чиновники помогли семье улучшить жилищные условия, а в больницах республики девочке провели несколько операций.

