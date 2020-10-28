В Башкирии девочка с деформированным черепом начала ходить в детский сад

В Башкирии девочка с деформированным черепом начала ходить в детский сад

Вчера, 14:51ОбществоКарина МамаеваPhoto: соцсети
Девочка с необычной внешностью Софья Гизатуллина, наконец-то, принята в муниципальный детский сад. Об этом сообщили волонтеры в социальный сетях.

Трехлетняя Софья, по словам волонтеров, в детском саду чувствует себя хорошо, всех обнимает, сама кушает и ходит в туалет.

Напомним, республика узнала об уникальной Софье Гизатуллиной в начале 2020 года. Девочка родилась с большим числом аномалий – у нее была деформирована голова, срослись пальцы на руках и ногах, а на лице – так называемая волчья пасть.

Волонтеры рассказали об этой девочке и семье в социальных сетях. Они жили в ветхом доме и не могли устроить Софью в детский сад из-за проблем со здоровьем. После этого история распространилась в СМИ, а позже о ней узнал глава Башкирии Радий Хабиров. Чиновники помогли семье улучшить жилищные условия, а в больницах республики девочке провели несколько операций.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы