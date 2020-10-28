Санкт-Петербургский Горный университет поднялся в международном рейтинге

Отмечается, что в текущем году в предметном рейтинге отмечено рекордное количество вузов — больше полутора тысяч. При этом пятьсот двадцать два университета были включены в рейтинг первый раз. Наиболее представительными оказались рейтинги по предметам «Инженерное дело» и «Естественные науки». В каждой из групп было представлено более тысячи участников. Санкт-Петербургский горный университет улучшил позиции в рейтинге именно по этим предметам.