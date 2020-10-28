Санкт-Петербургский Горный университет поднялся в международном рейтинге

Санкт-Петербургский Горный университет поднялся в международном рейтинге

Вчера, 16:57ОбществоPhoto: spmi.ru
Санкт-Петербургский горный университет улучшил позиции в предметном рейтинге вузов мира.

По сообщению издания «Форпост Северо-Запад», обновленный рейтинг представил журнал Times Higher Education и компания Thomson Reuters. На верхних позициях расположили вузы Америки и Великобритании — они вошли в топ-100 каждой из представленных категорий предметов. Уже по традиции лучшим сразу в нескольких предметных номинациях признан Стэнфордский университет. Он занял лидирующие позиции по таким предметам, как «Искусство и гуманитарные науки», «Бизнес и экономика», «Юриспруденция» и «Психология». Не менее известные и престижные Оксфордский и Гарвардский вузы получили первенство по двум предметным группам.

Отмечается, что в текущем году в предметном рейтинге отмечено рекордное количество вузов — больше полутора тысяч. При этом пятьсот двадцать два университета были включены в рейтинг первый раз. Наиболее представительными оказались рейтинги по предметам «Инженерное дело» и «Естественные науки». В каждой из групп было представлено более тысячи участников. Санкт-Петербургский горный университет улучшил позиции в рейтинге именно по этим предметам.

В группе «Инженерное дело» вуз поднялся в четвертую сотню, а по предмету «Естественные науки» расположился в третьей сотне и оказался рядом с университетами Барселоны, Израиля, Канады.

Отмечается, что рейтинговое агентство Times Higher Education входит в тройку самых авторитетных в мире. Его признание расценивается как показатель успешности высшего учебного заведения. Специалисты агентства оценивают вузы по нескольким параметрам, в том числе по качеству образования, исследовательской деятельности, цитируемости научных материалов. Сбор данных осуществляется из нескольких источников: статистической информации, библиометрической базы Scopus, а также методом анкетирования представителей академического сообщества.

Необходимо напомнить, что Горный университет Санкт-Петербурга на протяжении четырех лет входит в топ-20 рейтинга QS по предмету «Инженерное дело — добыча полезных ископаемых и горная промышленность».

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