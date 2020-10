Проект инфекционного госпиталя в Башкирии разошёлся по регионам России

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил, что семь регионов страны переняли опыт строительства инфекционного центра в Стерлитамаке. Два из них уже ведут строительство по проекту республики и пять — взяли ковид-госпиталь за образец.

Вчера Андрей Назаров выступил на форуме «Здоровое общество» в Москве, где рассказал о строительстве инфекционных центров в Башкирии. Могу с уверенностью сказать, что инфекционный центр, который мы строим в Стерлитамаке, будет одним из лучших в мире, сказал премьер. Напомним, ковид-госпиталь в Стерлитамаке планируют построить в рекордные сроки — за 50 дней. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что медучреждением откроет свои двери для первых пациентов уже 1 декабря. На строительство госпиталя направлено 2,2 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда направят на само строительство и 827 миллионов — на закупку медицинского оборудования. Больница рассчитана на 282 койки, в случае ЧС — на 312 мест.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter