Проект инфекционного госпиталя в Башкирии разошёлся по регионам России

Напомним, ковид-госпиталь в Стерлитамаке планируют построить в рекордные сроки — за 50 дней. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что медучреждением откроет свои двери для первых пациентов уже 1 декабря. На строительство госпиталя направлено 2,2 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда направят на само строительство и 827 миллионов — на закупку медицинского оборудования. Больница рассчитана на 282 койки, в случае ЧС — на 312 мест.