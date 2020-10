Обвинения беспочвенны: «ЖилСтройИнвест» ответил на претензии о стройке у парка Гафури

Этой осенью в информационном поле Уфы оказалась еще одна громкая история, связанная с городской застройкой. ГК «ЖилСтройИнвест» запланировала построить жилой комплекс на 263 квартиры недалеко от парка им. Гафури, но жители соседних домов создали петицию с требованием остановить проект.

На пресс-конференции, организованной редакцией «Коммерсант-Башкортостан», представители застройщика ответили на предъявляемые претензии. По словам заместителя гендиректора ГК «ЖилСтройИнвест» Ивана Зорина, площадка под строительство — между жилым домом на ул. Зорге, 73 и спорткомплексом «Zorge Fitness» — была куплена в текущем году на законных основаниях у предыдущего собственника: — Никогда этот участок не имел отношения к парку им. Гафури. Здесь ранее находилось промышленное предприятие, поэтому в каком-то смысле наш проект — это редевелопмент промышленной территории под жилое строительство. Как рассказала начальник юридического отдела ГК «Жилстройинвест» Динара Салихова, два земельных участка были приобретены у коммерческой организации и физических лиц. После этого была проведена процедура изменения вида разрешенного использования земельного участка через внесение изменения в правила землепользования и застройки Уфы. В январе–марте текущего года проект проходил этап общественных обсуждений, в марте решением горсовета Уфы эти изменения были утверждены. В результате земельный участок получил статус жилой зоны Ж-3, был установлен вид разрешенного земельного участка для многоквартирной жилой застройки. — Ранее на этой территории находился частный жилой дом, у которого было несколько собственников и административные здания «Ростелекома». Никаких социальных учреждений — эта производственная территория была огорожена и не использовалась для отдыха. Мы снесли находящиеся там здания, заранее уведомив администрацию города — там даже деревьев не было. И объединение земельных участков, и изменение вида разрешенного использования участка было проведено по установленной законом процедуре, — отметила Динара Салихова. По словам Ивана Зорина, предположительные инициаторы протеста против строительства — собственники другого соседнего здания (ул. Зорге 75А). Согласно документам Росреестра, это здание не является жилым домом, это многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс, все помещения в нем имеют назначение коммерческих нежилых. При этом помещения здесь используются и для проживания, и под офисы. — Мы выяснили, что большое количество коммерческих помещений в данном объекте не проданы. Естественно, что, наверное, у людей, которые являются собственниками данного объекта, вызывает недовольство то, что, возможно, они потеряют виды с верхних этажей. Но если это спортивный-оздоровительный комплекс, то какие могут быть проблемы? На нашем строительном рынке зачастую бывает так, что застройщикам создаются искусственные проблемы, чтобы в дальнейшем их можно было на определенных условиях решить. Мы не делаем никаких обвинений, но ситуация вызывает много вопросов, — подчеркнул Иван Зорин. Иван Зорин также отметил, что «Жилстройинвест» пытался встретиться с представителями инициативной группы, выступающей против строительства, но активисты не пошли на контакт. — «ЖилСтройИнвест» работает на строительном рынке 23 года. Мы построили 23 жилых комплекса общей площадью 600 тысяч кв. метров. При этом наша компания никогда не шла на действия, которые велись бы незаконно или делались бы исподтишка. Мы всегда шли на диалог с теми, кто предъявляет нам претензии. С момента приобретения участка и развертывания черной пиар-компании к нам не обратился ни один человек из этой инициативной группы, ни одного официального заявления к нам не поступало,добавил Иван Зорин. Территория земельного участка, предназначенная для строительства нового ЖК Photo: ГК "Жилстройинвест" По словам Ивана Зорина, в настоящее время на купленном участке — ровная площадка с охраной, на территории установлены камеры. Он также подчеркнул, что в непосредственной близости от планируемого комплекса нет жилых домов, поэтому обвинения в том, что жители будущего ЖК будут «захватывать» соседние дворы под парковки, беспочвенны: — Все жилые комплексы, построенные нашей компанией за последние 10 лет, построены с подземными парковками. Тем более планируемые проекты жилых домов не превышают 270 квартир — это очень компактный жилой комплекс и соотношение парковок к квартирам будет практически один к одному. Что касается детских площадок, то в наших жилых комплексах закрытые дворы на уровне стилобата — это отдельные территории, с которых жители обычно выходить не любят. Поэтому будущий комплекс никак не может затрагивать интересы жителей соседних домов. Кроме того, застройщик решил организовать ремонтные работы для соседнего по отношению к будущему ЖК, двухэтажному дому по ул. Зорге, 73: — Мы договорились с жильцами этого дома, что мы здание приведем в порядок — сделаем фасад, отремонтируем крышу, поменяем окна — в первую очередь, со стороны строительной площадки. В компании отметили, что согласно генплану Уфы в этом районе до 2025 года будет возведена школа. При этом застройщик уже приобрел за свой счет участок под учебное заведение и финансирует разработку проекта общеобразовательного учреждения.

