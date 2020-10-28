Обвинения беспочвенны: «ЖилСтройИнвест» ответил на претензии о стройке у парка Гафури

— «ЖилСтройИнвест» работает на строительном рынке 23 года. Мы построили 23 жилых комплекса общей площадью 600 тысяч кв. метров. При этом наша компания никогда не шла на действия, которые велись бы незаконно или делались бы исподтишка. Мы всегда шли на диалог с теми, кто предъявляет нам претензии. С момента приобретения участка и развертывания черной пиар-компании к нам не обратился ни один человек из этой инициативной группы, ни одного официального заявления к нам не поступало,добавил Иван Зорин.