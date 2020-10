Мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил беспорядки на борту с самолета во Владивостоке, из-за чего был снят с рейса.

Газета “Известия” сообщает, что инцидент произошел на борту самолета, который готовился к вылету в аэропорту Владивостока. Пассажир, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал, назвав других пассажиров террористами. Экипаж воздушного судна вызвал правоохранителей и дебошира сняли с рейса. Сообщается, что его привлекли к административной ответственности.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter