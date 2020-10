В Томской области произошло столкновение двух барж, в результате чего в реку вылилось около ста кубометров нефти.

Газета “Известия” сообщает, что на данный момент разлив нефтепродуктов ликвидирован. Специалисты собрали двести сорок пять кубометров жидкости, содержащей нефтепродукты. Отмечается, что баржи столкнулись из-за погодных условий - пустую баржу сорвало с места и направило в сторону судна, перевозящего нефть. В результате столкновения была повреждена одна емкость объемом сто кубометров.

