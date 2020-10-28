На Пермской станции переливания заявили о нехватке доноров всех групп крови

На Пермской станции переливания заявили о нехватке доноров всех групп крови

Вчера, 23:48ОбществоPhoto: pixabay.com
На Пермской краевой станции переливания крови заявили о нехватке доноров. Это связано с пандемией COVID-19 и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как сообщает properm.ru, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией пришлось отменить все выездные дни для доноров, а в стационарный пункт их приходит немного. По словам главного врача станции переливания крови Оксаны Самовольниковой, несмотря на все усилия, донорской крови не хватает, хотя потребность в ней остается. Нужен достаточный запас компонентов донорской крови на случай кровотечения после родов, срочных операций, лечения онкологических и наследственных заболеваний, таких, как гемофилия. Поэтому ежедневно нужна новая кровь от 165 доноров.

Медик призывает добровольцев сдать кровь в стационарных пунктах, расположенных в таких городах как Пермь, Кунгур, Лысьва, Березники и Чайковский.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы