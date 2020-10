На Пермской станции переливания заявили о нехватке доноров всех групп крови

На Пермской краевой станции переливания крови заявили о нехватке доноров. Это связано с пандемией COVID-19 и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как сообщает properm.ru, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией пришлось отменить все выездные дни для доноров, а в стационарный пункт их приходит немного. По словам главного врача станции переливания крови Оксаны Самовольниковой, несмотря на все усилия, донорской крови не хватает, хотя потребность в ней остается. Нужен достаточный запас компонентов донорской крови на случай кровотечения после родов, срочных операций, лечения онкологических и наследственных заболеваний, таких, как гемофилия. Поэтому ежедневно нужна новая кровь от 165 доноров. Медик призывает добровольцев сдать кровь в стационарных пунктах, расположенных в таких городах как Пермь, Кунгур, Лысьва, Березники и Чайковский.

