Моргенштерн вошел в топ-15 самых дорогих блогеров России

Рэпер из Уфы вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров страны по версии Forbes.

Рэпер из Уфы Моргенштерн замкнул топ-15 самых высокооплачиваемых видеоблогеров страны. За последний год ему удалось заработать на рекламе в YouTube 470 тысяч долларов. По данным Forbes, Моргенштерн рекламирует на своем канале Тинькофф Банк и производителей мобильных игр. Вместе с уроженцем Уфы в топ-15 дорогих блогеров попали также комики с телеканала ТНТ, юморист Александр Гудков, журналист Юрий Дудь, актер Антон Лапенко, журналист Алексей Пивоваров, телеведущая Ксения Собчак. Ранее, 25 октября, Моргенштерн официально открыл свой ресторан под названием «Кайф». О планах открыть свое заведение музыкант сообщал еще в сентябре 2020 года. Рэпер объяснил свое решение тем, что достиг успеха в музыкальной индустрии и теперь собирается добиться признания в ресторанном бизнесе.

