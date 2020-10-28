Моргенштерн вошел в топ-15 самых дорогих блогеров России

Ранее, 25 октября, Моргенштерн официально открыл свой ресторан под названием «Кайф». О планах открыть свое заведение музыкант сообщал еще в сентябре 2020 года. Рэпер объяснил свое решение тем, что достиг успеха в музыкальной индустрии и теперь собирается добиться признания в ресторанном бизнесе.