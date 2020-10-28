Моргенштерн вошел в топ-15 самых дорогих блогеров России

Моргенштерн вошел в топ-15 самых дорогих блогеров России

Вчера, 10:51ОбществоВалерия ПанаеваPhoto: tolknews.ru
Рэпер из Уфы вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров страны по версии Forbes.

Рэпер из Уфы Моргенштерн замкнул топ-15 самых высокооплачиваемых видеоблогеров страны. За последний год ему удалось заработать на рекламе в YouTube 470 тысяч долларов.

По данным Forbes, Моргенштерн рекламирует на своем канале Тинькофф Банк и производителей мобильных игр.

Вместе с уроженцем Уфы в топ-15 дорогих блогеров попали также комики с телеканала ТНТ, юморист Александр Гудков, журналист Юрий Дудь, актер Антон Лапенко, журналист Алексей Пивоваров, телеведущая Ксения Собчак.

Ранее, 25 октября, Моргенштерн официально открыл свой ресторан под названием «Кайф». О планах открыть свое заведение музыкант сообщал еще в сентябре 2020 года. Рэпер объяснил свое решение тем, что достиг успеха в музыкальной индустрии и теперь собирается добиться признания в ресторанном бизнесе.

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