Минздрав Башкирии рассказал подробности о погибшем от коронавируса

На данный момент в Башкирии зарегистрировано 86 новых случаев заболевания коронавирусом. В стационарах наблюдаются 195 человек. Из них в тяжёлом состоянии пребывают 11 пациентов, два человека подключены к аппарату ИВЛ. Под амбулаторным наблюдением находятся 768 жителей республики.