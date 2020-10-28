Минздрав Башкирии рассказал подробности о погибшем от коронавируса

Минздрав Башкирии рассказал подробности о погибшем от коронавируса

Вчера, 15:46ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Министерство здравоохранения Башкирии рассказало о новой жертве коронавируса.

За минувшие сутки от Covid-19 скончалась 63-летняя жительница Нефтекамска. У женщины помимо коронавируса диагностировали атеросклероз аорты третьей степени, ишемическую болезнь сердца и хронический обструктивный бронхит. Всего с начала пандемии от нового вируса скончался 51 житель республики.

На данный момент в Башкирии зарегистрировано 86 новых случаев заболевания коронавирусом. В стационарах наблюдаются 195 человек. Из них в тяжёлом состоянии пребывают 11 пациентов, два человека подключены к аппарату ИВЛ. Под амбулаторным наблюдением находятся 768 жителей республики.

Напомним, у мэра Уфы Ульфата Мустафина диагностировали коронавирус. Глава Башкирии Радий Хабиров оценил его состояние как тяжёлое.

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