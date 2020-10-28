МегаФон становится совладельцем видеосервиса START

Видеосервис START — Видеосервис эксклюзивных онлайн-премьер START предлагает по подписке пользователям всего мира оригинальные сериалы и фильмы на русском языке. Все фильмы и сериалы на START доступны в любой точке мира без рекламы и дополнительных платежей, в качестве Full HD и 4K, на всех платформах, включая сайт START.RU, мобильные устройства и телевизоры Smart TV. Обладатели iOS и Android устройств могут скачать понравившийся контент и насладиться им в дороге даже без доступа в интернет. Новым пользователям предоставляется 7 дней бесплатного доступа.