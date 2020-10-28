Как продать квартиру, собственником которой является несовершеннолетний?

— В целом самостоятельный процесс купли-продажи жилья, собственниками которого являются несовершеннолетние дети, отягощен дополнительными требованиями органов опеки и попечительства и, как следствие, бумажной волокитой. По статистике только для того, чтобы дождаться своей очереди на приём в РОНО нужно потратить 2-3 недели. Но можно сэкономить время и нервы воспользовавшись услугой Trade-in от ГК «Первый Трест». Наши специалисты сопровождают всю сделку и помогают в подготовке пакета документов для органов опеки. У нас есть запись по районам, что сокращает время на получение разрешения на продажу квартиры собственником которой является несовершеннолетний, а благодаря актуальным спискам документов по каждому району вам не придётся ходит бессчётное количество раз в РОНО, сдать полный пакет документов вы сможете с 1 раза. — отметила Аида Галяутдинова, менеджер по продажам отдела вторичной недвижимости и Trade-in ГК «Первый Трест».