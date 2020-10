Как продать квартиру, собственником которой является несовершеннолетний?

Дети до 18 лет не имеют права — водить машину, брать кредиты, посещать ночные клубы, но при этом наравне со взрослыми несовершеннолетние могут быть полноправными собственниками жилья, с которыми необходимо считаться при любых манипуляциях с жилплощадью.

— Закон никак не ограничивает покупку или дарение в собственность ребенку жилой площади. Хотите подарить подростку квартиру, доставшуюся в наследство от бабушки, пожалуйста. Дети могут стать собственниками недвижимости и другим путем, например, закон обязывает включать в число владельцев приватизируемой квартиры всех несовершеннолетних граждан, прописанных в ней на момент приватизации. — поделилась менеджер по продажам отдела вторичной недвижимости и Trade-in ГК «Первый Трест» Аида Галяутдинова. Самостоятельно распоряжаться своим имуществом несовершеннолетние не имеют права, в силу неполной дееспособности и малого жизненного опыта. Подростки в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с недвижимостью только с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя. А дети, не достигшие 14 лет, и вовсе не допускаются до участия в сделках. От их имени любые манипуляции с жильем совершают родители (усыновители или опекуны). — И в том, и в другом случае, закон ограничивает самовольство родителей. Согласно законодательству РФ, на сегодняшний день любые сделки с имуществом несовершеннолетнего, непременно осуществляются только с предварительного согласия органов опеки и попечительства, рассказала Аида Галяутдинова. При продаже квартиры, где собственником является ребёнок, необходимо получить: — письменное согласие на совершение сделки от законных представителей несовершеннолетнего — родителей, усыновителей или попечителя; — распоряжение органов опеки и попечительства на дачу согласия попечителем, родителями совершения купли-продажи несовершеннолетним. — Прежде, чем начинать сбор документов, в первую очередь необходимо проанализировать планируемую сделку и дальнейший переезд. Дело в том, что взамен продаваемой квартиры, детям необходимо приобрести собственность, не меньшей площади, чем они располагали до сделки, советует Аида Галяутдинова. Доля ребенка в новом жилье — по площади и стоимости — должна быть не меньше, чем в продаваемой квартире. Например, если в двухкомнатной квартире площадью 50 квадратных метров и стоимостью по оценке БТИ 1 миллион рублей, у ребенка в собственности находится ровно половина, то в приобретаемой квартире ему должно принадлежать не менее 25 квадратных метров стоимостью 500 тысяч рублей. Если взамен «двушки» покупают однокомнатную квартиру, то доля ребенка в ней соответственно составит почти целую часть. Также органами опеки и попечительства учитывается и месторасположение нового и старого жилья. Негативно органы опеки могут отнестись к варианту, когда взамен квартиры в центре города ребенку покупается жилая площадь в области. Для такого переезда должны быть веские причины, например, по состоянию здоровья. — Важным фактом является и то, что несовершеннолетний в результате сделки не может остаться без жилья. Поэтому если вы продаете жилье без планов на покупку нового, ребенка в любом случае придется наделить соответствующей долей в другой квартире, например, принадлежащей родителям. К тому же если в цене, продаваемой и приобретаемой квартир имеется даже небольшая разница, то орган опеки может разрешить совершение сделки, но только с обязательством перечислить разницу на банковский счет ребёнка. Этот счет будет заблокирован до достижения им совершеннолетия. — обратила внимание Аида Галяутдинова. Также следует помнить, что купить квартиру у несовершеннолетнего не могут сами родители, попечители, супруги родителя (попечителя), а также их близкие родственники. — Если возникли сомнения, что права ребенка, в результате сделки не будут ущемлены, следует обратиться в орган опеки по месту регистрации несовершеннолетнего собственника для предварительной консультации, — советует Аида Галяутдинова. После одобрения сделки, можно приступить к сбору пакета документов. Все документы предоставляются в оригиналах и ксерокопиях. Начать сбор документов лучше заранее, так как некоторые справки готовятся не за один день. Также будьте готовы к тому, что органы опеки установят срок предоставления зарегистрированных документов, в том числе выписки из домовой книги с отметкой о постановке несовершеннолетнего на постоянный регистрационный учет по новому месту жительства. Срок устанавливается соразмерно сделке: 1 месяц в случае продажи и одновременного приобретения жилого помещения, порядка 2 и более месяцев при условии последующего приобретения, например, в новостройке после регистрации права собственности. — В целом самостоятельный процесс купли-продажи жилья, собственниками которого являются несовершеннолетние дети, отягощен дополнительными требованиями органов опеки и попечительства и, как следствие, бумажной волокитой. По статистике только для того, чтобы дождаться своей очереди на приём в РОНО нужно потратить 2-3 недели. Но можно сэкономить время и нервы воспользовавшись услугой Trade-in от ГК «Первый Трест». Наши специалисты сопровождают всю сделку и помогают в подготовке пакета документов для органов опеки. У нас есть запись по районам, что сокращает время на получение разрешения на продажу квартиры собственником которой является несовершеннолетний, а благодаря актуальным спискам документов по каждому району вам не придётся ходит бессчётное количество раз в РОНО, сдать полный пакет документов вы сможете с 1 раза. — отметила Аида Галяутдинова, менеджер по продажам отдела вторичной недвижимости и Trade-in ГК «Первый Трест». Рынок вторичного и первичного жилья сильно взаимосвязан. Практически каждый при покупке новой квартиры использует продажу вторичного жилья, но большинство оттягивают момент принятия решения о покупке новой квартиры из-за страха возникновения проблем, связанных с продажей старой квартиры. Если и вы давно мечтаете о новой квартире, но никак не можете решиться, воспользуйтесь услугой Trade-in. Вам не придётся тратить свои силы и время на продажу старой квартиры, специалисты ГК «Первый Трест» сделают за вас. К тому же воспользовавшись услугой Trade-in от ГК «Первый Трест» вы сэкономите не только время и нервы, но и деньги! Во-первых, при покупке новой квартиры от застройщика в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест» вам помогут продать вашу старую квартиру совершенно бесплатно! А во-вторых, при покупке квартиры площадью от 50 кв. м вы получите скидку 2%* на новую квартиру от ГК «Первый Трест». Более подробную информацию по теме «Как продать квартиру собственником которой является несовершеннолетний» вы можете узнать здесь. *Условия акции распространяются на квартиры от застройщика ГК «Первый Трест» площадью от 50 кв. м и действуют до 31.12.2020 года.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter