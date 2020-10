Госсобрание Башкирии разработало систему контроля за реабилитацией наркоманов

Депутаты Госсобрания Башкирии подготовили законопроект по созданию системы контроля за немедицинскими организациями, которые занимаются реабилитацией наркоманов. Решение по проекту будет принято на пленарном заседании 29 октября.

Председатель Курултая Константин Толкачев сравнил учреждения по реабилитации наркоманов с домами престарелых, которые в последнее время обсуждаются в соцсетях и СМИ. Условия, в которых содержатся наркозависимые, обращение с ними, методы «лечения» зачастую вызывают массу вопросов, отметил Толкачев. Ранее для рассмотрения вопроса была создана рабочая группа. Теперь парламент предлагает решить проблему на федеральном уровне. По словам Константина Толкачева, в России существуют гарантии социальной реабилитации наркозависимых, но в законодательстве не прописаны нормы об учёте организаций, которые оказывают такую помощь. Правительством России утвержден План мероприятий по созданию государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков и совершенствованию системы наркологической медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией, сказал председатель Курултая. Депутаты предлагают создать реестр организаций. При этом учреждения, не прошедшие проверку и не включенные в перечень, не смогут работать с наркоманами. Законопроект рассмотрят на ближайшем пленарном заседании. В случае одобрения документ направят на получение заключения в правительство России, а затем Госсобрание РФ рассмотрит вопрос о его внесении в Госдуму.

