Госсобрание Башкирии разработало систему контроля за реабилитацией наркоманов

Председатель Курултая Константин Толкачев сравнил учреждения по реабилитации наркоманов с домами престарелых, которые в последнее время обсуждаются в соцсетях и СМИ.
Условия, в которых содержатся наркозависимые, обращение с ними, методы «лечения» зачастую вызывают массу вопросов, отметил Толкачев.
Ранее для рассмотрения вопроса была создана рабочая группа. Теперь парламент предлагает решить проблему на федеральном уровне. По словам Константина Толкачева, в России существуют гарантии социальной реабилитации наркозависимых, но в законодательстве не прописаны нормы об учёте организаций, которые оказывают такую помощь.
Правительством России утвержден План мероприятий по созданию государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков и совершенствованию системы наркологической медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией, сказал председатель Курултая.
Депутаты предлагают создать реестр организаций. При этом учреждения, не прошедшие проверку и не включенные в перечень, не смогут работать с наркоманами.
Законопроект рассмотрят на ближайшем пленарном заседании. В случае одобрения документ направят на получение заключения в правительство России, а затем Госсобрание РФ рассмотрит вопрос о его внесении в Госдуму.