Госсобрание Башкирии разработало систему контроля за реабилитацией наркоманов

Ранее для рассмотрения вопроса была создана рабочая группа. Теперь парламент предлагает решить проблему на федеральном уровне. По словам Константина Толкачева, в России существуют гарантии социальной реабилитации наркозависимых, но в законодательстве не прописаны нормы об учёте организаций, которые оказывают такую помощь.