Госдума приняла бюджет на будущий год в первом чтении

Государственная дума РФ приняла в первом чтении проект бюджета. Кабинет министров учел в документе предложения партии «Единая Россия» по усилению региональной доли трат бюджета.

Член Высшего совета партии «Единая Россия» Андрей Исаев напомнил, что партию нередко критиковали за создание резерва в бюджете, но в 2020 году он оказался крайне необходимым, информирует nashgorod.ru. Эти средства пустили на борьбу с пандемией коронавируса и ликвидацию последствий карантина, а также для адресной помощи населению. Но, как отметил Исаев, это ничему никого не научило. «Мы вновь можем услышать призывы резко повысить доходы, спалив резервы», —сказал он. В текущем году проект бюджета был впервые сформирован не от доходов, а от расходов — то есть от реализации государством своих обязательств перед людьми. Исаев подчеркнул, что партии нужно сосредоточить внимание на основных направлениях. Сейчас для ЕР важно выплачивать новые пособия, проводить индексацию пенсионных выплат, МРОТ, прожиточного минимума, а также трудиться над созданием комфортной городской среды. Также важно претворять в жизнь национальные цели, выделенные президентом страны Владимиром Путиным. Как заметил парламентарий, в бюджете государства средств для этого хватит. «При этом ЕР намерена настаивать на том, чтобы при перераспределении средств социальный блок не трогали», - добавил Исаев. Другая наиважнейшая цель - соблюдение договоренности с правительством относительно финансовой поддержки регионов. Так, десяти проблемным областям с наиболее сложной бюджетной обеспеченностью будет оказана адресная помощь. Ко второму чтению ЕР разрабатывает комплекс социальных поправок. «Мы надеемся на восстановление и рост экономики, а значит, на наращивание доходов», - уточнил Исаев. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак дал характеристику бюджету как социально ориентированному и сбалансированному. Он отметил, что Кабмин взял в расчёт все самые важные направления расходов, а также предложения о выделении финансирования проектов партии, которые больше всего необходимы гражданам. Так, были учтены средства на улучшение качества жизни в сельской местности - оно должно быть приближено к стандартам, действующим в городах. На постройку около 300 сельских домов культуры в 2021 году предоставят около 3,3 миллиарда рублей. Для развития спорта на селе в бюджет заложили 7,4 млрд рублей - на эти деньги будут возведены спортзалы, катки и футбольные манежи. Еще два миллиарда направят на закупки мобильных медцентров для территорий, где проживает менее ста человек. Как сообщает сайт ER.ru, партии удалось обеспечить субсидирование проектов по благоустройству в регионах. Для этого в 2021 году в федеральном бюджете предусмотрено 34,65 миллиарда рублей. По словам главы Кабмина Михаила Мишустина, партия со всей ответственностью подошла к вопросу распределения бюджетных средств, учтя при этом ситуацию в стране. “Бюджет нашего региона носит социально ориентированный характер. Основная часть расходов направляется на максимальное исполнение государством своих обязательств перед гражданами и развитие в первую очередь таких сфер, как здравоохранение, образование, социальная политика. Движущей силой этих инициатив выступает фракция «Единая Россия». В этот раз данные приоритеты будут усилены в еще большей степени. В проекте регионального бюджета на следующий год также учтены меры поддержки населения и экономики в новых условиях. Весной мы приняли ряд законов, что помогло минимизировать в республике последствия пандемии. В настоящее время подготовлен второй пакет мер поддержки, который мы планируем рассмотреть на ближайшем пленарном заседании Госсобрания”, - прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» в Госсобрании Республики Башкортостан, заместитель председателя республиканского парламента Рустам Ишмухаметов.

