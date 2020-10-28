Госдума приняла бюджет на будущий год в первом чтении

Так, были учтены средства на улучшение качества жизни в сельской местности - оно должно быть приближено к стандартам, действующим в городах. На постройку около 300 сельских домов культуры в 2021 году предоставят около 3,3 миллиарда рублей. Для развития спорта на селе в бюджет заложили 7,4 млрд рублей - на эти деньги будут возведены спортзалы, катки и футбольные манежи. Еще два миллиарда направят на закупки мобильных медцентров для территорий, где проживает менее ста человек.