Экс-владельца Антипинского НПЗ приговорили к заключению на Виргинских островах

Экс-владельца Антипинского НПЗ приговорили к заключению на Виргинских островах

Вчера, 17:54ОбществоPhoto: ru.m.wikipedia.org
Основателя группы «Новый поток» и экс-владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Дмитрия Мазурова приговорили к 18 месяцам лишения свободы на Британских Виргинских островах.

Суд посчитал неуважением отказ Мазурова раскрыть своим кредиторам все активы, на которые они могли бы обратить взыскание в счет долгов.

Согласно оценкам кредиторов, предприниматель должен трейдеру VTB Commodities Trading Designated Activity Company почти 70 миллионов евро на основании договора гарантии по английскому праву. Несколько лет назад гарантию выдали в обеспечение обязательств НПЗ. Но поскольку последний обязательства по предоплате за поставку не выполнил, от Мазурова, как гаранта, потребовали выплаты средств, пишет kommersant.ru.

VTB Commodities, дочерняя структура ВТБ, обратилась в Лондонский международный третейский суд (LCIA), который в конце апреля текущего года вынес постановление о взыскании всей суммы с предпринимателя. Также компания обратилась в Верховный суд Британских Виргинских островов с просьбой наложить арест на все активы Мазурова. Суд это заявление удовлетворил.

По решению суда бывший владелец НПЗ должен был предоставить всю информацию о своих активах, включая банковские счета, акции компаний, в уставном капитале которых он участвует напрямую или косвенно. Однако Мазуров не выполнил данное предписание и был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за неуважение к правосудию.

Помимо ВТБ, одним из крупнейших кредиторов Мазурова выступает Сбербанк. Последнего признали потерпевшей стороной и в уголовном деле предпринимателя. Еще летом прошлого года суд арестовал Мазурова по делу о мошенничестве. Его обвинили в хищении $29 млн у Сбербанка, а также в растрате почти полумиллиарда рублей. На сегодняшний день все следственные мероприятия завершены. Сам предприниматель вину в этих преступлениях не признает.

В том случае если Мазуров вернется в бизнес или предпримет попытки заняться им за рубежом, его кредитная история будет сильно испорчена в связи с решением суда на островах. Вероятно, у него не будет возможности получить крупный заем или стать клиентом крупнейшего банка. Да и в любом случае все средства должны быть списаны в пользу кредиторов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы