Экс-владельца Антипинского НПЗ приговорили к заключению на Виргинских островах

В том случае если Мазуров вернется в бизнес или предпримет попытки заняться им за рубежом, его кредитная история будет сильно испорчена в связи с решением суда на островах. Вероятно, у него не будет возможности получить крупный заем или стать клиентом крупнейшего банка. Да и в любом случае все средства должны быть списаны в пользу кредиторов.