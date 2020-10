Экс-владельца Антипинского НПЗ приговорили к заключению на Виргинских островах

Основателя группы «Новый поток» и экс-владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Дмитрия Мазурова приговорили к 18 месяцам лишения свободы на Британских Виргинских островах.

Суд посчитал неуважением отказ Мазурова раскрыть своим кредиторам все активы, на которые они могли бы обратить взыскание в счет долгов. Согласно оценкам кредиторов, предприниматель должен трейдеру VTB Commodities Trading Designated Activity Company почти 70 миллионов евро на основании договора гарантии по английскому праву. Несколько лет назад гарантию выдали в обеспечение обязательств НПЗ. Но поскольку последний обязательства по предоплате за поставку не выполнил, от Мазурова, как гаранта, потребовали выплаты средств, пишет kommersant.ru. VTB Commodities, дочерняя структура ВТБ, обратилась в Лондонский международный третейский суд (LCIA), который в конце апреля текущего года вынес постановление о взыскании всей суммы с предпринимателя. Также компания обратилась в Верховный суд Британских Виргинских островов с просьбой наложить арест на все активы Мазурова. Суд это заявление удовлетворил. По решению суда бывший владелец НПЗ должен был предоставить всю информацию о своих активах, включая банковские счета, акции компаний, в уставном капитале которых он участвует напрямую или косвенно. Однако Мазуров не выполнил данное предписание и был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за неуважение к правосудию. Помимо ВТБ, одним из крупнейших кредиторов Мазурова выступает Сбербанк. Последнего признали потерпевшей стороной и в уголовном деле предпринимателя. Еще летом прошлого года суд арестовал Мазурова по делу о мошенничестве. Его обвинили в хищении $29 млн у Сбербанка, а также в растрате почти полумиллиарда рублей. На сегодняшний день все следственные мероприятия завершены. Сам предприниматель вину в этих преступлениях не признает. В том случае если Мазуров вернется в бизнес или предпримет попытки заняться им за рубежом, его кредитная история будет сильно испорчена в связи с решением суда на островах. Вероятно, у него не будет возможности получить крупный заем или стать клиентом крупнейшего банка. Да и в любом случае все средства должны быть списаны в пользу кредиторов.

