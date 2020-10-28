Демография в яме. В Башкирии пандемия добавила проблем с рождением детей и абортами

Вполне благополучные женщины, у которых есть средства на оплату консультаций психолога, признаются, что боятся за будущее. Из десяти таких клиенток я смогла уговорить не делать аборт только трех. При этом аргумент о том, что «главное для ребенка — это ваша любовь, а вовсе не деньги», в их случаях не работает, хотя было очевидно, что семья-то обеспеченная, есть квартира, загородный дома, у всех айфоны. В их представлении материальные проблемы — это отказать себе в возможности лишний раз слетать в отпуск на море. После таких встреч я сама едва не впала в депрессию, поскольку убедилась: любовь во многих современных семьях больше не живет, говорит психолог.