Чем запомнился четвертьфинал «Дебатла» и чего ждать в полуфинале

Завершилась серия 1/4 финала дебютного сезона проекта «Дебатл» - диспутного клуба, в котором участники состязаются в искусстве риторики по актуальным темам. Вспоминаем прошедшие игры, представляем полуфинальные пары и раскроем темы, вокруг которых развернутся новые дискуссии.

Тюмень - Оренбург В первом четвертьфинале команды спорили на тему, что важнее – академическое высшее образование или практические навыки, которые можно получить самостоятельно. Особый оттенок теме придала нынешняя пандемия, которая сделала дистанционную работу и образование общераспространённой практикой. Тем не менее, тюменцы оказались более убедительны в защите классических вузов. Их аргументы о необходимости формирования широкого кругозора и роли вуза как пропуска в профессиональное сообщество эксперты оценили более высоко – 58 баллов против 53 у Оренбурга. Казань – Ставрополь Здесь тематикой стал спорт, а именно, вопрос – обоснованы ли затраты на профессиональный спорт или лучше эти деньги вложить в развитие массового спорта и физкультуры. Команда Казани, которой нужно было отстаивать необходимость профессионального спорта, сразила оппонентов четко выстроенным спектром аргументов, доказав, что не зря их город считается «спортивной столицей России». В пылу борьбы доходило до того, что от команды Ставрополя, состоящей из функционеров регионального отделения ЛДПР, потребовали отчитаться, что именно их партия сделала для развития массового спорта в городе. Возможно, в успехе Казани сыграл и личный фактор – у капитана команды Нины Шиминой, как оказалось, муж является трехкратным чемпионом мира по плаванию. Ставрополь не сумел обосновать необходимость оставить профессионалов без бюджета и уступил – 50 баллов против 56 у противников из Татарстана. Уфа – Волгоград Капитан команды из столицы Башкирии Оскар Лютов признался – после предыдущей игры 1/8 финала он с соратниками получил едва ли не всенародную славу, ведь проект широко освещался в СМИ тех городов, что участвуют в «Дебатле». Вероятно, этот заряд оптимизма помог уфимцам и в четвертьфинале. Команды обсуждали вопросы, нужна ли господдержка в кино. Уфа защищала мнение, что такое финансирование необходимо, а Волгоград доказывал, что киноиндустрия должна зарабатывать сама. Уфимцы выдвинули тезисы о кино как драйвере доходов бюджета, о необходимости поддержки талантливых авторов и роли фильмов в воспитании детей и молодежи, продвижения политики государства. Оппоненты более убедительных контраргументов предоставить не смогли, в результате Уфа набрала 49 баллов, а Волгоград только 38. Омск – Белгород Здесь арбитры определяли лучших в дебатах на тему «Общественный и альтернативный транспорт или личный автомобиль – на что нужно делать упор в развитии городов?». Омичи приводили аргументы в пользу личного транспорта, белгородцы, соответственно, встали на защиту общественного. Разрыв оказался близок к минимальному, однако чуть сильнее оказались омичи. Так, весомым оказался довод о значительных отчислениях, которые генерируют и сами автомобилисты за счет налогов и штрафов, и все связанные отрасли – машиностроение, обслуживание, страхование, юридические услуги и прочее. Белгородцы в качестве основного оружия выбрали тезис о вреде автомобилей для окружающей среды. Лично отличилась капитан команды Анастасия Абрамова, запомнившись эмоциональным выступлением о будущем российских городов. Судьи поставили больше Омску – 55 баллов, Белгород набрал 51. Как отметили эксперты, проигравшие почему-то не использовали тезис о важной социальной роли общественного транспорта, ведь его можно сравнить со школами, больницами и так далее. Аргумент, казалось, лежал на поверхности, но в диспуте он так и не прозвучал. В итоге в полуфинале мы увидим крайне принципиальные игры. Ведь сами регионы, откуда команды родом, исторически соперничают друг с другом. Омск – Тюмень Казань – Уфа Уже известны темы предстоящих дискуссий. Напоминаем, темы и позиции в темах командам достаются рандомно и могут не совпадать с мнением участников. «Феминитивы – модный тренд или назревшая необходимость?». Одной команде предстоит доказать, что феминитивы - это удовлетворение запроса современного общества на справедливость, и они заставляют пересмотреть отношение к женщинам. Вторые будут аргументировать, что феминитивы - это искусственно навязанное понятие, а язык - это живая система, которая сама впитает нужное и отбросит лишнее. Оправдана ли с общественной точки зрения позиция чайлд-фри? Позиция, которую будет защищать первая команда – иметь детей или нет, это личная позиция каждого человека. Их оппонентам необходимо привести доводы в пользу того, что демонстративно отказываясь от деторождения, человек фактически живет за счет других. Правила прежние: участников оценивают два эксперта, каждый из которых выставляет оценки командам по десятибалльной шкале в трех критериях: аргументация, полемика, артистизм. Также напомним: та или иная позиция, которую защищают команды в ходе игр «Дебатла», может не совпадать с личным мнением участников. Суть игры – убедительно представить аргументы в поддержку той или иной точки зрения и превзойти соперника в полемике, а не навязать свои собственные убеждения.

