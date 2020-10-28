«Болеет тяжело»: Радий Хабиров о состоянии здоровья мэра Уфы Ульфата Мустафина

Ситуация такова, что Ульфат Мансурович – не только мэр. Это мой очень близкий товарищ. На прошлой неделе я у него был. Он проходит лечение. Но подчёркиваю, у него довольно сложное заболевание. Многие болеют, и люди, которые переболели, сами знают, что всё это непросто. И возраст не такой уж молодой. Поэтому ещё раз говорю: будем надеяться, чтобы он скорее выздоровел. А что касается Уфы, то она работает. Мы готовимся к зиме, завершаем все программы, которые должны были сделать. Поэтому всё идёт в рабочем режиме, - прокомментировал Хабиров.