«Болеет тяжело»: Радий Хабиров о состоянии здоровья мэра Уфы Ульфата Мустафина

Глава Башкирии рассказал подробности состояния уфимского градоначальника.

Радий Хабиров рассказал о состоянии здоровья мэра Уфы Ульфата Мустафина. Напомним, ранее Mkset стало известно, что состояние мэра оценивалось как «тяжелое или критическое», а его болезнь осложнена «рядом хронических заболеваний». Источники посчитали, что Мустафин не сможет вернуться к работе. - Чтобы не ходили эти самые разные слухи, говорю: Ульфат Мансурович, действительно, болеет. У него была пневмония, сейчас диагностировали COVID-19. Болеет он довольно тяжело, высокий процент поражения лёгких. Проходит лечение, и, соответственно, мы ждём его выздоровления и выхода на работу.Радий Хабиров о здоровье мэра Уфы Ситуация такова, что Ульфат Мансурович – не только мэр. Это мой очень близкий товарищ. На прошлой неделе я у него был. Он проходит лечение. Но подчёркиваю, у него довольно сложное заболевание. Многие болеют, и люди, которые переболели, сами знают, что всё это непросто. И возраст не такой уж молодой. Поэтому ещё раз говорю: будем надеяться, чтобы он скорее выздоровел. А что касается Уфы, то она работает. Мы готовимся к зиме, завершаем все программы, которые должны были сделать. Поэтому всё идёт в рабочем режиме, - прокомментировал Хабиров. Напомним, последний раз Ульфата Мустафина видели на публике в конце сентября. С 6 октября он перестал принимать участие в еженедельных оперативных совещаниях. На тот момент пресс-служба города сообщала о том, что Ульфат Мустафин ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19 и находился дома. Однако на протяжении следующих трех недель комментировать состояние Мустафина в мэрии отказывались. 23 октября пресс-служба городской администрации распространила сообщение о том, что у мэра диагностировали пневмонию и «врачи рассчитывают, что в течение двух недель он поправится и вернётся к полноценной работе».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter