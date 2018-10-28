Завтра уфимцы узнают имя нового мэра

До этого кандидаты лично представят свои программы, в которых отразят собственные взгляды на развитие столицы Башкортостана.

Напомним, кандидатов, сдавших успешно экзамен на знание правовых основ, всего лишь три. Четверо, явившиеся на экзамен, не смогли сдать, а еще двое вовсе не пришли.