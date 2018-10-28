Завтра уфимцы узнают имя нового мэра

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
29 октября состоится заседание Горсовета, на котором объявят имя нового руководителя администрации города.
До этого кандидаты лично представят свои программы, в которых отразят собственные взгляды на развитие столицы Башкортостана.
Напомним, кандидатов, сдавших успешно экзамен на знание правовых основ, всего лишь три. Четверо, явившиеся на экзамен, не смогли сдать, а еще двое вовсе не пришли.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей