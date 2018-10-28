В Уфе два дня назад исчезла 61-летняя Людмила Саитгалеева
Сегодня, 15:03ОбществоЗиля АскероваФото: фото из открытых источников
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Движение «Лиза Алерт» сообщает, что для ее поиска требуются волонтеры.
Людмила Саитгалеева ростом 165 см, у нее короткие рыжие волосы и голубые глаза. В день исчезновения на ней было бледно-розовое пальто, синие джинсы, черные ботинки, вязаная светло-серая шапка.
Если кто-то располагает данными, где она может быть, позвоните по номеру: 8-800-70-05-452 или 02, 112.
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