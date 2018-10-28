Центр по борьбе со СПИДом озвучил статистику больных СПИДом в Башкирии
Сегодня, 11:19ОбществоЗиля АскероваФото: thinktanks.by
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным центра, в республике проживает всего 2203 человек зараженные ВИЧ.
Из них - 1 339 мужчин и 864 женщины. 206 пациентов находятся в учреждениях УФСИН. 338 беременных женщин со СПИДом родили 339 инфицированных малышей.
Только за последнюю неделю ВИЧ обнаружили еще у 58 человек. Десять из них жители Калининского и Орджоникидзевского районов Уфы, еще четыре пациента живут в Нефтекамске. По три пациента - в Советском районе Уфы, Белорецком, Иглинском и Уфимском районах.
78,77 процентов, то есть, 1 187 человек, из всех инфицированных в республике заразились СПИДом половым путем. 19,44% подхватили ВИЧ парентеральным путём, то есть при введении инъекций или переливании крови (293 человека), 1,79% – от матери (27 человек).
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей