Центр по борьбе со СПИДом озвучил статистику больных СПИДом в Башкирии

Из них - 1 339 мужчин и 864 женщины. 206 пациентов находятся в учреждениях УФСИН. 338 беременных женщин со СПИДом родили 339 инфицированных малышей.

Только за последнюю неделю ВИЧ обнаружили еще у 58 человек. Десять из них жители Калининского и Орджоникидзевского районов Уфы, еще четыре пациента живут в Нефтекамске. По три пациента - в Советском районе Уфы, Белорецком, Иглинском и Уфимском районах.