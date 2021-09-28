В Уфе пожилым дарят за вакцинацию пачку чая и кофе, в Москве - набор за 7000 рублей

Темпы вакцинации стимулируют всеми силами по всей стране. Тут и розыгрыш 100 призов по 100 тысяч рублей среди всех привившихся россиян, и уже разыгранная в Уфе квартира, и целые стога сена в одном из районов Башкирии.
27 сентября пресс-служба уфимской мэрии сообщила о том, что после вакцинации пожилые уфимцы смогут получить "стимулирующие подарки" в рамках акции «Здоровая Уфа». Ее организатором выступает Общественный фонд развития Уфы. На вопрос Mkset, какие именно подарки ждут горожан старше 60 лет, в фонде ответили, что это будут "красиво упакованные пачки чая и кофе".
Тем временем в соцсетях расходятся видео, на которых москвичи распаковывают объемные коробочки от Департамента добрых дел и мэра Москвы Сергея Собянина, как указано на самих коробках. Предназначаются эти ларцы привившимся москвичам старше 65 лет. А теперь внимание – что в ящике?
В московской коробочке ее получатели обнаружат целый бокс с подарками, некоторые из них, действительно, стоят недешево: тонометр известной фирмы, пульсоксиметр (прибор для измерения насыщения крови кислородом - прим.ред.), таблетница-неделька, биологически активная добавка «Омега 3», баночка с витамином D3, пачка медицинских масок и гели-санитайзеры. Ко всему прочему прикладывается набор косметики известных брендов (шампунь, гель для душа или скраб, крем и мыло), а еще зубная щетка и зубная паста.
Судя по сообщениям в СМИ, такие же подарочные коробочки получат и привившиеся пожилые жители Владивостока. Уточняется, что именно коробки с таким содержимым распространяются в рамках проекта «С заботой о здоровье». Также озвучивают и примерную стоимость объемной котомки – около семи тысяч рублей.
Поиски информации о том, как вакцинацию стимулируют среди пожилых людей в Казани, не увенчались успехом. Напротив, нашелся материал коллег, который сообщает о том, что Минздрав Татарстана не проводит никаких акций для повышения уровня вакцинации, как это делают в других регионах. Изданию «Реальное время» местные чиновники сообщали, что на уровне Минздрава региона бесплатно делают лишь прививку. Материал, стоит отметить, датирован апрелем месяцем, но, изучив новостную повестку, предполагаем, что ситуация не изменилась.
Также было найдено много разнообразных способов поощрения за вакцинацию от коронавируса для всех категорий граждан - тут и билеты в кино, и прямые выплаты, и дополнительные выходные, в Хабаровске даже сообщали о подарочном десятке яиц. Однако, несмотря на это, в Башкирии власти признают, что темп вакцинации значительно снизился, и сокращают количество мобильных пунктов, где можно поставить вакцину от коронавируса.