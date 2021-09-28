В одном из районов Башкирии дистанционное обучение может продлится до конца 2021 года

Напомним, что в Башкирии двухнедельное дистанционное обучение было введено в 12 районах, среди которых также числится и Белорецкий. Известно, что всего в регионе на «удаленку» переведено уже 279 школ и 768 классов. Как отмечала руководитель Роспотребнадзора РБ Анна Казак, всего было зафиксировано 730 случаев заболевания образовательных учреждениях.