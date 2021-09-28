В Башкирии откровенная просьба внучки может отправить родного деда в тюрьму на 20 лет

— Мужа знает весь город, у многих он был дома, на детей даже не смотрел никогда, никто его не боялся и ему доверяли все. Муж мой молчун, разговаривает мало и по делу, он и защитить себя толком не может, потому что по природе своей неразговорчивый. Тем более говорит он в основном на татарском, не знаю, как уж он знакомился с делом и со всеми этими словами юридическими, которые не каждый русский человек поймет, сами представляете, какие там слова встречаются, он наверняка некоторые и видел впервые, — сбивчиво рассказывает Ильмира, сдерживая слезы.