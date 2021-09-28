Уфимец совершил восхождение на восьмитысячник Манаслу

Уфимец совершил восхождение на восьмитысячник Манаслу
Уфимец совершил восхождение на восьмитысячник Манаслу
Сегодня, 17:21ОбществоФото: Instagram.com
Сегодня, 28 сентября, ресторатор из Уфы Сергей Белкин опубликовал на своей странице в Instagram сообщение о том, что он совершил восхождение на гору Манаслу в Непале.

Сегодня, 28 сентября, ресторатор из Уфы Сергей Белкин опубликовал на своей странице в Instagram сообщение о том, что он совершил восхождение на гору Манаслу в Непале.

«Есть вершина!!! Гора Манаслу. Непал. 8163 метра над уровнем моря. Восьмой по высоте восьмитысячник мира!!! Друзья, все хорошо, взошел и вернулся!!! Жив, здоров) Без потерь))) Это мой первый восьмитысячник!!! Это восхождение, воспоминания и виды с вершины всегда будут со мной!!!» - сообщил Сергей Белкин своим подписчикам.

Сергей Белкин
Фото:Instagram.com

Сергей стал первым уфимцем, который в этом сезоне взошел на Манаслу. Но не единственным.

Рустам Набиев
Фото:Instagram.com

Следом за экспедицией, в составе которой он шел, на Манаслу также поднимается бывший десантник Рустам Набиев, который лишился ног после обрушения Омской казармы в 2015 году. За спиной у Рустама – восхождение на Эльбрус, которое он совершил, подтягиваясь на руках. Покорение Манаслу он совершает таким же образом. Ориентировочно Набиев и его экспедиция должны достичь вершину этого восьмитысячника в течение 3-4 ближайших дней. На протяжении всего этого времени они остались без интернета.

Из открытых источников известно, что всего на склонах Манаслу сейчас находятся около 200 альпинистов.

Справка Mkset

Манаслу – это гора в Гималаях, главная вершина которой - восьмой по высоте восьмитысячник мира.

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